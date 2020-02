FONSECA: “Abbiamo accusato il ko col Sassuolo, i giocatori non erano tranquilli. Sono io il responsabile, ora devo pensare a cosa cambiare”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro il Bologna. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Partita dominata al Bologna. Perché la Roma sta diventando irriconoscibile?

La squadra ha accusato molto la sconfitta con il Sassuolo, oggi abbiamo giocato una partita senza tranquillità e sicurezza difensiva. I giocatori non erano tranquilli, abbiamo accusato molto i gol. Abbiamo reagito nel secondo tempo, ma dopo l’espulsione è stato difficile. E’ un problema emotivo in questo momento, e sbagliamo molto difensivamente.

E’ arrivato il momento di cambiare realmente qualcosa nella squadra?

Vediamo, questo non è un momento facile dopo due sconfitte, ma io sono il responsabile per la squadra e devo pensare bene che possiamo cambiare e migliorare questo momento con equilibrio e devo dire che questa squadra ha fatto molte cose buone in questa stagione io credo che sia un fatto emotivo e che devo lavorare sui giocatori e devo far credere che possiamo fare molto molto meglio. Possiamo perdere o vincere, ma importante è che abbiamo coraggio di giocare e penso che oggi è un problema di tranquillità, devo pensare che fare per cambiare questo momento.

Abbiamo visto differenza tra pressing cattivo del Bologna e quello timido della sua squadra, dipende da mancanza di convinzione?

Quando la squadra sente che non è tranquilla e lascia spazio a Bologna è tutto un problema, non pressiamo come dobbiamo e anch’io penso che i gol che abbiamo preso li abbiamo presi uguali contro il Sassuolo. Sono questioni che possiamo fare molto meglio individualmente.

Ci sono stati molti errori individuali?

Non mi piace parlare di errori individuali perchè io sono responsabile per tutto quello che succede in una squadra, se vediamo il gol che abbiamo preso però sono molti 1 contro 1. Ma dobbiamo lavorare per cambiare questo, non è un dramma, ma con coraggio e lavoro possiamo cambiare questo momento.

La prestazione non è cosi cambiata dopo l’ingresso di giocatori caratterialmente forti…

Quando una squadra non sta bene fisicamente non reagisce come abbiamo fatto nella seconda parte contro il Sassuolo e anche oggi con un giocatore in meno. Onestamente non mi sembra che possa essere una questione fisica.

PAULO FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Sui fischi a fine partita.

Questi tifosi sono fantastici. Nell’ultima partita con il Sassuolo ci hanno sempre supportato. Oggi è normale dopo una sconfitta in casa e con il Sassuolo. Lo capisco questo momento e non sono soddisfatto. Loro sono sempre con la squadra.

Quanto è preoccupato per questi risultati?

Tatticamente non sono preoccupato. Mi preoccupa la fiducia che ha la squadra. Abbiamo accusato molto la sconfitta con il Sassuolo. Sono entrati poco tranquilli oggi. Anche il modo in cui abbiamo preso tre gol fa capire che non siamo tranquilli. Questa squadra ha fatto grandi partite quest’anno, se non lo facciamo ora è perché non siamo tranquilli a livello mentale. Dobbiamo reagire e dobbiamo entrare in campo senza paura. Devo confessare che ho parlato con i giocatori prima della gara e gli ho detto che non voglio vedere la paura, ma l’ho vista. E’ difficile ora. Devo lavorare sulla testa dei giocatori.

Con la Spal, il Torino e la Juventus la Roma ha sempre reagito. Oggi è mancato coraggio, pensa che le avversarie abbiano capito il vostro gioco?

E’ ovvio che conoscano la squadra come noi studiamo gli avversari.

Perché ha cambiato Veretout e non Cristante?

Sul risultato di 3-2 pensavo che con l’ingresso di Kalinic avessi bisogno di un giocatore più difensivo come Cristante. Poi è stato espulso, ma mi serviva equilibrio con Mkhitaryan alto e Cristante più basso. Ora è facile fare una valutazione negativa dei giocatori. Sono il responsabile di tutto quello che fa la squadra. Tutti abbiamo visto questo oggi. Non è stata una grande performance di alcuni giocatori.

Si aspettava un ritorno così di Bruno Peres?

Sì, Bruno Peres è molto forte offensivamente. Il suo problema è difensivo. Ci stiamo lavorando per farlo diventare più equilibrato.

Cosa vi siete detti con Mihajlovic?

Ho parlato brevemente con lui, soprattutto per sapere la sua condizione e non sulla partita.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Cosa è successo alla Roma?

E’ successo che la squadra ha accusato molto la sconfitta con il Sassuolo ed è stata poco tranquilla oggi. E’ una questione di fiducia, mentale. Dopo accadono gli errori. In questo momento è difficile capire perché abbiamo rimediato una sconfitta con il Sassuolo e abbiamo avuto questo comportamento non forte oggi.

Affrontare l’Atalanta può essere un bene o un male? La Roma può ritrovarsi in una partita difficile?

Sì, abbiamo una partita difficile come lo sono tutte. In questo momento sono più preoccupato di recuperare mentalmente la squadra per la prossima partita.

Problema mentale più che fisico?

Il problema mentale porta all’errore individuale.

Perché questo aspetto di debolezza? La Roma in questo campionato ha dimostrato di saper reagire, adesso sta durando molto questo disagio…

Prima della partita ho parlato con i giocatori dicendo che la cosa più importante di oggi era vedere una squadra con forte mentalità e con fiducia ma non abbiamo visto questo. E’ stato questo il problema. La squadra ha fatto tante buone partite in questa stagione, anche per me è difficile spiegare perché la squadra sia in difficoltà in questo momento. Devo preparare la testa dei giocatori perché dobbiamo credere che questa squadra possa fare molto meglio.

In questo momento la difesa è in difficoltà…

Guarda come abbiamo preso gol oggi. E’ difficile da spiegare. Il secondo gol lo abbiamo preso in 1 vs 1 lasciando il giocatore da solo. E il terzo gol lo stesso, lasciamo il giocatore rientrare dentro e prendiamo gol. Come abbiamo preso i gol con il Sassuolo? Lo stesso. E’ una questione non di organizzazione ma individuale. Ci abbiamo lavorato molto in settimana, ma abbiamo sbagliato.