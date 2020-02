ROMA-BOLOGNA 2-3: le pagelle

ULTIME NEWS AS ROMA – Si è concluso col punteggio di 2 a 3 il match tra la Roma e il Bologna. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5,5 – Anche stasera incassa tre gol.

Santon 4,5 – Annichilito senza pietà da Barrow. Dal 62′ Bruno Peres 6 – Buona spinta. Dai suoi piedi nasce l’assist per il gol, inutile, del 2 a 3.

Mancini 4 – Altra serata da giocatore di Lega Pro per lui. Imbarazzante.

Smalling 4 – Il suo errore madornale spiana la strada al Bologna. Dormita anche sul terzo gol degli ospiti. In nettissimo calo.

Kolarov 5 – Parte bene, dai suoi piedi nasce l’autogol di Denswil. Ma Orsolini lo mette in croce e lui preferisce beccarsi col pubblico piuttosto che dare una mano alla squadra.

Cristante 3 – Uno zombie. Per di più si fa anche cacciare con un intervento in ritardo a centrocampo. Villar non può essere peggio di lui in queste condizioni.

Veretout 5 – Senza un leader accanto a cui fare da gregario convince poco. Dal 79′ Kalinic S.V.

Ünder 4,5 – Solita fuffa a cui ormai, purtroppo, ci ha abituato. Dal 57′ Perez 6 – Decisamente meglio del turco per qualità e piglio delle giocate.

Mkhitaryan 5,5 – Qualche guizzo e un bel gol. Ma la sua prova non ruba comunque l’occhio.

Perotti 5,5 – Cerca di dare la carica ai suoi con i consueti spunti che nascono dal primo dribbling vincente. Ma poi si ferma lì.

Dzeko 5,5 – Diciamo che è uno dei meno peggio, ma anche questo è sconsolante. Prova a dare quello che può a una squadra morta.

FONSECA 4 – La Roma gioca male, diciamocelo chiaro e tondo. Difende in modo imbarazzante e fatica terribilmente a creare occasioni da gol. Non ci sono segnali di crescita, ma piuttosto sono evidenti i segni di una preoccupantissima involuzione. Queste sconfitte umilianti e ripetute sono allarmanti e non possono essere sottovalutate.

Giallorossi.net – A. Fiorini