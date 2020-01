Fonseca ai tifosi: “Mai sentita un’emozione del genere, mi avete fatto venire i brividi” (VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca ringrazia i tifosi della Roma per il sostegno dato oggi alla squadra nell’allenamento di rifinitura in vista di un derby davvero molto delicato.

“La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi“, le parole dell’allenatore portoghese scritte sui social e indirizzate ai supporters giallorossi oggi a Trigoria. “In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un sostegno così forte e una emozione del genere.”

Poi la promessa in vista della stracittadina di domani: “Nel calcio tutto può succedere, ma faremmo tutto per rendervi orgogliosi di noi. Grazie di cuore Roma“. Questo il video pubblicato a corredo del messaggio di Fonseca: