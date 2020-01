CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo sabato 25 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:40 – L’agente di Januzaj (24) parla alla redazione di Tele Radio Stereo e rivela che la trattativa per il belga non è ancora tramontata: sarà decisiva la formula con cui la Roma riuscirà a concludere l’affare per lui o per Carles Perez col Barcellona. (Tele Radio Stereo)

Ore 12:00 – La Roma insiste per Villar (21) ma dalla Spagna assicurano che il Valencia è pronto ad esercitare il diritto di prelazione sul ragazzo. (AS)

Ore 11:00 – Le alternative a Carles Perez sono al momento due mancini del Milan: il primo è Paquetà (22) che può giocare anche a centrocampo, e in seconda battuta Suso (26). (Gazzetta.it)

Ore 10:00 – La Roma ha raggiunto un accordo col Barcellona per la cessione in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di Carles Perez (21), manca solo l’ok del calciatore che ha altre tre offerte. (Sky Sport)

Seguiranno aggiornamenti…