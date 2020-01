Carles Perez alla Roma, accordo totale col Barcellona. Contatti continui con l’agente per chiudere l’affare (AGGIORNAMENTI LIVE)

ULTIMI AGGIORNAMENTI ORE 19:00 – Sembra davvero a un passo l’acquisto di Carles Perez. Già pronti i documenti delle due società, si aspetta solamente l’intesa finale tra Roma e Canales, l’agente del giocatore.

Contatti continui tra il club giallorosso e l’agente per finalizzare l’accordo economico in modo da chiudere definitivamente l’operazione e dare a Fonseca il rinforzo necessario dopo l’infortunio al ginocchio di Zaniolo.

ULTIMI AGGIORNAMENTI ORE 11:10 – Accordo raggiunto tra Roma e Barcellona per Carles Perez, riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport. I giallorossi strappano il sì dei blaugrana attraverso a un prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni.

ULTIMI AGGIORNAMENTI ORE 10:40 – Accordo praticamente fatto tra Roma e Barcellona per Carles Perez. Nell’affare è previsto un diritto di riacquisto da parte dei blaugrana, che dunque manterrebbero il controllo del cartellino del giocatore.

Sull’esterno spagnolo però ci sono anche altre tre squadre che hanno già fatto un’offerta al ragazzo: la decisione spetterà dunque a lui. Si attende una risposta nelle prossime ore. A riferirlo è il giornalista Matteo De Santis de La Stampa.

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alle ore 0.20 di stanotte una mail è arrivata alla sede del Barcellona. Mittente As Roma. Conteneva una proposta per Carles Perez, 21 anni, attaccante “blaugrana”, che in questa stagione – in una squadra di fenomeni – ha accumulato 12 presenze e 2 reti. La dirigenza giallorossa ha chiesto il prestito con obbligo di riscatto a giugno – senza controriscatto e senza percentuali sulla rivendita – per circa 15 milioni, al verificarsi di alcune situazioni (non banali). Si attende la risposta del club catalano, che fino a due giorni fa, a chi aveva bussato, non aveva aperto la porta alla possibilità di cessione, prima di cambiare improvvisamente idea. La trattativa è indirizzata e non sarà semplicissima, anche perché ci sono altre concorrenti. Per questo la Roma sta pensando anche a soluzioni diverse. Entrambe tinte di rossonero.

IDEA PAQUETÀ E SUSO — Il deteriorarsi della posizione di Paquetà e Suso al Milan, infatti, sta spingendo la Roma a prendere in considerazione l’idea di chiedere in prestito almeno uno dei due giocatori. Il primo della lista è Paquetà. Postilla: per la dirigenza giallorossa il brasiliano potrebbe fare due ruoli: il centrocampista, naturalmente (c’è Diawara fuori causa per un bel po’) e all’occorrenza anche l’esterno alto, perché dicono a Trigoria che sia un ruolo che ha già ricoperto nella prima parte della sua carriera.

Se Paquetà, invece, insistesse nell’idea di tornare in Brasile, resta l’ipotesi Suso, sempre in prestito e senza inserire Under in cambio – come vorrebbe il Milan – perché la Roma dà al giocatore una valutazione più alta. Possibile che i due milanisti possano trasferirsi entrambi in giallorosso? Sembra una ipotesi più complicata, perché in questo caso Under andrebbe davvero sacrificato e occorrerebbe avere la certezza di avere fra le mani Carles Perez, sperando che non sia un nuovo Bojan, che tanto illuse e tanto deluse la Roma. Il gol all’Inter in Champions League, comunque, fa promettere assai bene. Per il resto, tra qualche ora ne sapremo di più. Il tempo, per tutti, comincia a stringere.

