Serie A, l’Atalanta umilia il Torino: 0-7 e Roma raggiunta al quarto posto

TORINO ATALANTA RISULTATO FINALE – Un’Atalanta schiacciasassi distrugge senza pietà il Torino, umiliandolo davanti ai propri tifosi col punteggio di 7 a 0.

Partita senza storia: il primo tempo si chiude 3 a 0 per gli ospiti grazie ai gol di Ilicic, Gosens e Zapata su rigore. La ripresa addirittura è ancora peggiore per i granata: va a segno altre due volte Ilicic (tripletta finale per lui), e Muriel che entra e fa doppietta.

L’Atalanta grazie a questo risultato raggiunge la Roma al quarto posto in classifica in attesa della partita di domani contro la Lazio, ma i bergamaschi hanno lanciato un chiarissimo segnale nella corsa Champions.

Redazione Giallorossi.net