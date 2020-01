Roma-Lazio, le probabili formazioni dei quotidiani: Santon a destra, Florenzi insidia Under

ULTIME NEWS AS ROMA – Santon torna titolare a destra, mentre Kolarov non rischia il posto, nettamente favorito su Spinazzola. A centrocampo uomini contati, toccherà a Cristante fare coppia con Veretout. In attacco potrebbe esserci la sorpresa Florenzi, che insidia soprattutto Under. Queste le probabili formazioni della Roma in vista del derby dei principali quotidiani oggi in edicola:

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

IL TEMPO

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

LA STAMPA

Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.