Fonseca al bivio: la stagione è un fallimento, Dzeko lo sfiducia ma lo salva il contratto

ULTIME NEWS AS ROMA – La stagione di Fonseca è un fallimento, scrive oggi il “Corriere della Sera” (L. Valdiserri / G. Piacentini). Deludenti risultati sportivi ottenuti nel suo primo anno in giallorosso, dove i big match sono stati giocati quasi tutti male e con pochissime vittorie (una contro le riserve della Juve).

Il parco giocatori è stato svalutato (Under e Kluivert), i rapporti con Zaniolo e con Dzeko, il campione potenziale e il giocatore più internazionale, sono tesi. Clamoroso lo sfogo del centravanti al termine della sconfitta contro il Siviglia: le sue parole in politica sarebbe un voto di sfiducia al governo, dato che vengono dal capitano della squadra e dal calciatore più pagato (7 milioni netti a stagione tra fisso e facili bonus).

Fonseca, per ora, non è in discussione. Lo salvano il contratto per un’altra stagione, la speranza che un anno di apprendistato serva e il poco tempo prima del ritorno a Trigoria (27 agosto) e l’inizio del prossimo campionato (19 settembre). Friedkin si è già reso conto che la montagna di debiti e la scombinata squadra costruita da Petrachi e Fonseca rendono la situazione emergenziale.

Si può fare la rivoluzione o serve un altro anno di transizione, sapendo già che potrebbe essere pessimo? Al bivio c’è la prima scelta che dovrà essere presa in fretta: un d.s. per gestire un calciomercato in cui bisogna vendere tanto e comprare poco.

