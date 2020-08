Castrovilli, Mazraoui e Gollini: il mercato della Roma prende forma

ULTIME NEWS AS ROMA – Trattenere i big, a partire da Edin Dzeko. Cedere gli esuberi e poi puntellare la rosa con acquisti mirati. E’ questo in sintesi il mercato che molto probabilmente vedremo a settembre con Dan Friedkin come nuovo proprietario del club.

Vista la fase di transizione è difficile aspettarsi il colpo stellare: il primo obiettivo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è riuscire a mantenere intatta l’ossatura forte della squadra. Qualche cambiamento è possibile a centrocampo: Diawara è finito nel mirino di Arsenal e Leeds ma la Roma chiede 30 milioni, non pochi.

Veretout è sempre corteggiato dal Napoli, mentre Cristante non ha convinto fino in fondo: la Roma sta cercando un rinforzo a centrocampo, e il preferito è Castrovilli della Fiorentina anche se strapparlo ai viola è piuttosto complicato. In difesa poi si proverà a riprendere Smalling, mentre per il ruolo di terzino destro l’obiettivo è Noussair Mazraoui, 22 anni, esterno marocchino dell’Ajax.

Capitolo a parte è quello sui portieri: Fuzato andrà a giocare, Mirante a 37 anni ha avuto parecchi problemi, Pau Lopez non ha convinto. La Roma potrebbe cederlo, ma deve evitare una minusvalenza rispetto ai quasi 30 milioni (tutto compreso) spesi un anno fa. Se lo spagnolo andasse via il nome preferito è quello di Gollini, più un altro nome per fare il secondo.

Fonte: Gazzetta dello Sport