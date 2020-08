Il Lione elimina la Juve, Garcia urla: “Amici romanisti, ce l’abbiamo fatta!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Juventus si ferma agli ottavi di finale della Champions, eliminati dal Lione allenato da una vecchia conoscenza qui a Roma: sulla panchina dei francesi infatti siede Rudi Garcia, ex tecnico dei giallorossi che con i bianconeri aveva un conto in sospeso.

Dopo l’uno a zero ottenuto in casa nel match pre-Covid, ieri il Lione ha perso 2 a 1 sul campo della Juve, passando ai quarti grazie al gol realizzato fuori casa. Non è bastato ai bianconeri una doppietta del solito Cristiano Ronaldo.

Felicissimo Rudi Garcia, che al termine della partita, durante la conferenza stampa, si è lasciato andare all’entusiasmo: “Visto che lei parla di quando allenavo la Roma, ho un messaggio per i miei amici della Roma: ‘Ragazzi ce l’abbiamo fatta!‘“, ha urlato. Tra Garcia e la Juve non ha mai corso buon sangue: storico il gesto del violino che l’allenatore fece durante uno Juventus-Roma E che non è mai stato digerito dai bianconeri.

GUARDA IL VIDEO DELL’URLO DI GARCIA