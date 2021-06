Fonseca ancora senza panchina: smentite le voci sul Fenerbahce, e il Crystal Palace gli preferisce Vieira

NOTIZIE ROMA CALCIO – Resta ancora incerto il futuro di Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma che dopo essere stato ad un passo dal Tottenham rischia di rimanere col cerino in mano.

Gli Spurs lo hanno sedotto e abbandonato quando sembrava tutto fatto, e anche la Fiorentina, dopo aver concluso a tempo di record il rapporto con Gattuso, sembra non essere particolarmente attratta dal tecnico portoghese, dato che sta cercando di chiudere con Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia.

Nelle ultime ore dalla Turchia avevano dato per fatto l’accordo tra Fonseca e il Fenerbahce, ma è arrivata immediata la smentita dell’agenzia che cura gli interessi dell’ex allenatore giallorosso: non ci sono mai stati colloqui tra le parti. Paulo non vuole uscire dal giro del calcio che conta, considerando un notevole passo indietro l’approdo al club turco dopo aver allenatore la Roma.

Per Fonseca dunque restano poche panchine a disposizione: nei giorni scorsi si era parlato di Crystal Palace, che dopo l’addio di Roy Hodgson è alla ricerca di un nuovo trainer. Il portoghese sarebbe molto affascinato dall’esperienza in Premier, ma le ultimissime parlano di Patrick Vieira in pole come prossimo allenatore del club inglese. E così Fonseca rischia di restare senza panchina.

Giallorossi.net – A. Fiorini