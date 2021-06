No a Ramos, sì a Vlahovic: il mercato Roma può essere grande anche senza follie

EDITORIALE – Non fatevi illusioni. E cercate di non dare troppo retta ai giornali, soprattutto alcuni, che in questi giorni accostano alla Roma i nomi più improbabili. Prendiamo il caso di Sergio Ramos. Uno dei giocatori più pagati (e vincenti) al mondo. In queste ore c’è stato detto e scritto che sarebbe potuto anche vestire di giallorosso.

E poco importavano le smentite perentorie che venivano da Trigoria: se Fienga o Tiago Pinto hanno “bluffato” sull’arrivo di Mourinho alla Roma, perchè non potrebbero farlo anche per Ramos? Bel ragionamento. Allora perchè non scrivere che potrebbero arrivare anche Haaland, Kante o Mbappè…

Cerchiamo di essere ragionevoli. L’arrivo di Mourinho non significa automaticamente spese pazze e ingaggi fuori controllo. La Roma rischierebbe di essere rovinata nel giro di un paio d’anni. Il progetto dei Friedkin e di Pinto resta lo stesso: trattenere i migliori (che è di per sé già una grande novità) e rinforzare la rosa con acquisti importanti. Ma non folli.

Rui Patricio e Xhaka sarebbero eventualmente solo i primi tasselli. Ma la Roma non si fermerà qui. Esistono delle vie di mezzo tra un mercato dissennato fatto di Ramos e CR7 e quello che hanno in mente a Trigoria. Si possono fari investimenti sostanziosi su calciatori di grande prospettiva che possono diventare top player, affiancando loro giocatori più esperti, alla Xhaka per intenderci.

Perciò non mi sorprenderei se da qui alla fine del mercato la Roma comprasse, ad esempio, il Vlahovic o l’Isak di turno. E lo affiancasse a Dzeko. Giovani di valore, investimenti importanti ma non scellerati, uniti a calciatori già pronti a prendere per mano la squadra. Non possiamo pretendere che dal settimo posto la Roma diventi già un’armata da scudetto nel giro di pochi mesi. Mourinho e i Friedkin hanno un unico comune denominatore, perciò fiducia ragazzi. Ma non carichiamo questo mercato di aspettative fuori dalla logica.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini