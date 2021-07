Mourinho, cambia l’orario di arrivo: atterrerà a Ciampino alle 14, poi quarantena a Trigoria. Presentazione rinviata alla prossima settimana

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Cambia ancora l’orario e il luogo dell’arrivo di Mourinho a Roma: il portoghese, afferma Angelo Mangiante di Sky Sport, atterrerà alle 14 a Ciampino, e non a Fiumicino come anticipato dal portale on line del Corriere dello Sport.

Josè Mourinho will land in Rome tomorrow at 14.00 ✈️

He begins his new adventure in Italy with #AsRoma. @SkySport

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 1, 2021