Fonseca anticipa i giocatori e si allena sotto casa (FOTO)

AS ROMA NEWS – Un runner che non può passare inosservato. Paulo Fonseca, tecnico della Roma, si è concesso una corsa mattutina in Via della Nocetta, da solo e nei pressi della sua abitazione, scrive iltempo.it (A. Austini). Lallenatore è stato riconosciuto e fotografato da un tifoso giallorosso che passava di lì.

Sorridente, pantaloncini e maglietta, smartphone in mano, l’allenatore portoghese ha sfruttato la domenica di sole primaverile e ora non vede l’ora di indossare la divisa ufficiale a Trigoria: non dovrà aspettare molto, visto che dopo la Regione Lazio anche il Viminale stamattina ha dato l’ok per la ripresa degli allenamenti individuali per gli sport di squadra.

Distanziati sul campo e divisi in gruppi, i calciatori romanisti da giovedì ricompariranno nel centro sportivo sulla Laurentina a quasi due mesi di distanza dall’ultima seduta. E fra un turno e l’altro sul campo, potranno finalmente parlare con l’allenatore dal vivo dopo gli infiniti e noiosi allenamenti della quarantena. Un piccolo ma non banale passo in avanti, aspettando di capire nei prossimi giorni se esistono davvero i margini per ricominciare con le partite ufficiali in estate.

(iltempo.it – A. Austini)