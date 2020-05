Nuno Campos: “Io e Fonseca stiamo visionando calciatori per la Roma. Questo è il nostro anno zero, costruire una squadra richiede tempo”

AS ROMA NEWS ULTIME – Nuno Campos, vice di Paulo Fonseca, è stato intervistato dal giornale portoghese tribunaexpresso.it. Di seguito sue dichiarazioni:

Sei in italia?

“Sì, sono a Roma, da solo, perché la mia famiglia è a Esposende”.

Come va l’isolamento?

“Non è un momento facile, né per me né per nessuno, perché siamo confinati nelle nostre case. A volte esco un po’, ma solo qui vicino casa mia, dobbiamo rispettare ciò che ci è stato imposto, perché la cosa più importante è passare questo momento. Faccio esercizi e vedo alcuni giocatori che potrebbero interessarci, lo faccio insieme a Paulo. A volte lavoriamo anche insieme, ma ovviamente è un lavoro completamente diverso da quello a cui eravamo abituati. È un momento difficile per tutti. Stare qui da solo penso che sia un po’ più complicato, ma credo che anche per una famiglia che è a casa non sia facile. Non ci siamo abituati, ma dobbiamo essere forti e contribuire, a modo nostro, a superare questo momento”.

Riesci a fare qualche lavoro con i giocatori?

“Sì, Nuno Romano ha questa parte più fisica e lavora con i giocatori ogni giorno. Fanno videoconferenze congiunte sulle piattaforme esistenti, anche in linea con il dipartimento medico del club, perché ci sono anche giocatori che si stanno riprendendo da infortuni. È un lavoro quotidiano ed è più Nuno che si occupa di quel lavoro”.

In questo isolamento sei stato attivo sui social network, anche parlando con altri allenatori…

“Più del solito (ride, ndr)”.

José Boto ti ha descritto come “una delle persone in Portogallo che meglio conoscono il calcio e lo spiega”. Non hai voglia di condividere il tuo modo di lavorare?

“No, non abbiamo quel tabù di non condividere il nostro pensiero sul calcio. Penso che le persone oggi abbiano accesso a molte informazioni, ma a volte ottengono un’idea sbagliata da alcuni allenatori. Penso che quando dimostriamo il nostro pensiero sul gioco, riveliamo esattamente in che modo vogliamo andare. E poi il nostro team, nel gioco, mostra se ciò che diciamo è vero. Ho avuto ottime conversazioni con Boto, perché è una persona molto esperta nella zona e mi piace parlare con persone che capiscono quello che stiamo dicendo, perché se siamo molto antagonisti nel modo in cui vediamo il gioco, è difficile avere una conversazione. Preferisco non essere in conflitto con nessuno, ognuno difende ciò che vuole. Naturalmente, trovo più facile parlare con persone che condividono la mia visione del gioco. Boto è uno di questi, perché gli piacciono le squadre che prendono il controllo del gioco, che sono protagonisti, che apprezzano la palla, che valorizzano il giocatore. Non nascondiamo le cose. I giochi sono aperti oggi, scambiamo i video dei nostri giochi con i nostri avversari, perché il campionato italiano ha un programma che consente l’accesso a tutti i giochi, quindi oggi non c’è molto da nascondere. In passato era tabù parlare e mostrare qualcosa, ma penso che oggi non dovrebbe esserlo, perché condividere opinioni non significa che l’altro sarà in grado di contraddire ciò che pensiamo. Questo è il motivo per cui studiamo gli avversari e abbiamo anche alcune sfumature per sfruttare l’avversario per fare questo o quello. Penso che, soprattutto, sia la fiducia che abbiamo nel nostro lavoro, perché quando l’abbiamo e guardiamo dentro non abbiamo problemi a esporre agli altri ciò che pensiamo. Penso che provenga da questo nostro modo di essere e di parlare con gli altri. Paulo è lo stesso. Paulo va alle conferenze stampa e qui in Italia i giornalisti, è divertente, fanno molte domande tattiche e penso che sia ancora più facile per un allenatore rispondere a queste domande. E Paulo spiega tutto. Dà anche spesso gli undici che giocheranno il giorno successivo. Il nostro obiettivo: i giocatori, dentro, sanno come superare le diverse difficoltà”.

L’altro giorno ho sentito Abel Ferreira dire che aveva trascorso alcune ore al telefono con te. Questa condivisione avviene anche tra allenatori?

“Non parlo da vicino con molti allenatori, ma con quelli con cui parlo, parlo spesso e parlo di tutto. Abel è uno di questi e non ho problemi a condividere con lui e con gli altri informazioni, perché parliamo la stessa lingua, abbiamo idee simili. Con Abel discuto molto su alcuni dettagli riguardo il rischio di fare certe cose. Riconosco che, forse, sono più rischioso rispetto ad Abel. Con questo, non voglio dire che Abele debba fare come dico io, ma anche lui non mi farà fare come dice lui (ride, ndr). È una discussione salutare e sono felice di farlo, perché Abel è una persona che ama parlare di calcio. E mi piace anche molto come persona, abbiamo una relazione stretta da molti anni”.

Hai appena parlato della grande quantità di informazioni che esiste oggi sul gioco. Forse sono queste conversazioni che trasformano l’informazione in conoscenza acquisita…

“Senza dubbio. E direi anche di più: troppe informazioni, per chi non è sicuro, è solo una complicazione. Cosa intendo con questo: quando abbiamo un percorso in cui abbiamo già pochi dubbi e, nel nostro caso, il nostro modello di gioco è in continua crescita, non ci causa nessuna differenza nella lettura di molte informazioni, ma non abbiamo sfruttato tutte le informazioni, molte delle quali non le usiamo. Quando abbiamo ancora molti dubbi, perché stiamo iniziando una carriera e non siamo ancora sicuri del nostro modello, allora possiamo correre il rischio, con così tante informazioni divergenti, di non sapere come muoverci. Intendo informazioni a livello tattico ma anche a livello di altre cose, perché al giorno d’oggi si parla molto della PNL, della parte fisica e di tutto e di niente. C’è molta conoscenza che, in pratica, a volte può aiutare, ma se è in eccesso, fa anche male. Ci sono molte aree in cui lo stesso allenatore finisce per dover creare un filtro, perché non può raggiungere tutti i giocatori con queste informazioni, perché non capiranno, non avranno pazienza e, se alziamo il livello, non vorranno nemmeno ascoltare. Dobbiamo essere in grado di avere la sensibilità di metterci dall’altra parte. Mi rivolgo qui agli allenatori che stanno iniziando, perché ci sono molti che pensano che sapere di più sia sempre meglio – e a volte non lo è, e finisce per far male”.

Quando eri un giocatore, quali informazioni avevi?

“Quando ero un giocatore non c’era quasi nulla (ride, ndr). C’era un assistente allenatore, un allenatore, un allenatore atletico e un allenatore dei portieri – e non all’inizio, solo più tardi. Naturalmente, ho corso molto e ho notato piccole cose (ride, ndr). Più tardi, quasi alla fine della mia carriera, ero con (Jorge) Jesus e ho avuto anche diversi allenatori prima e posso dire che ho imparato da tutti, non è un cliché, perché forse con alcuni impariamo cose che non sapevamo fare. È così. Pochissime persone avevano in quel momento le cose che riguarda il calcio di oggi, anche perché non c’erano informazioni che esistono ora, non c’erano mezzi. Oggi il video aiuta molto tutti gli allenatori e in quel momento non c’era. Oppure, se c’era, era guardare 90 minuti un nastro VHS. Sto iniziando a essere vecchio, è un problema (ride, ndr)”.

Su Paulo Fonseca?

“È una storia interessante, perché non ho mai giocato con Paulo nella stessa squadra, abbiamo sempre giocato l’uno contro l’altro. Ma avevamo amici in comune, in particolare uno in particolare, che è Quim Zé, il direttore sportivo di Mafra. Ero spesso con Paulo perché o i bambini di Quim Zé stavano celebrando il loro compleanno o Quim Zé stesso o sua moglie… Paulo era anche addestrato da Jesus e forse questa coincidenza dell’idea di gioco ci rende più vicini gli uni agli altri un altro, in termini di pensiero. Quim Zé ci ha permesso di discutere molto sull’idea del gioco e, a volte, Paulo aveva bisogno di un assistente per allenarsi nelle juniores di Estrela. Ha detto che a Quim Zé e Quim Zé mi hanno parlato, fatto il ponte. Poi ho parlato con Paulo ed è stato facile: “Cosa ne pensi del gioco? Per me, questa è la cosa più importante”. Certo avevamo lo stesso modo di pensare, forse perché Jesus era stato il collegamento. Ed è così che abbiamo iniziato a lavorare insieme”.

Ci sono state delle difficoltà a Roma?

“Sì, quando siamo arrivati ​​a Roma c’erano anche delle difficoltà. È un campionato difficile, in cui gli allenatori preparano molto bene le partite. Questo cambia la direzione del nostro pensiero? No. Possiamo avere una sfumatura o un’altra, anche le caratteristiche dei giocatori possono essere importanti per questo, ma la maggior parte del nostro modello non cambierà mai. Vogliamo essere protagonisti, vogliamo difenderci dal nostro obiettivo e vogliamo sempre assumere il gioco per dominarlo, perché in questo modo difendiamo anche meglio”.

E filtrare cosa arriva a Paulo?

“Sì, è così che lavoriamo. Paulo vede il gioco nel suo insieme, sto guardando l’altra parte in cui la palla non è, come nella preparazione per la perdita del possesso, perché attacchiamo con molti giocatori e non ci possono essere svantaggi, perché siamo più esposti del altri, forse. Tiago mi dice cose e alcune le sto già rilevando e le ho già raccontate a Paulo o direttamente al giocatore, ma a volte rileva cose dall’altra squadra, o perché c’è stato un cambiamento, o un cambiamento tattico, o sta aprendo uno spazio che non avevamo pensato che si sarebbe aperto. A volte do informazioni a Paulo, a volte non lo dico e aspetto il momento giusto per dirlo, a volte lo dico anche direttamente ai giocatori, se sono vicini. Considerando tutti allo stesso modo il gioco, è molto facile lavorare insieme. Eccolo Paulo è una persona fantastica, che permette cose che forse altri non lo fanno. Mi sento privilegiato perché Paulo mi permette di avere l’intervento che desidero, per quanto io voglia, per i giocatori, per il campo o per lui. Questo mi permette di decidere come farlo. Se sento che si tratta di qualcosa di più macro, che è necessario correggere alcune posizioni, allora posso dire a Paulo di dire in seguito a due o tre giocatori, quando c’è un’opportunità. Abbiamo questo modo di lavorare insieme. Tiago rimane lassù, oltre a Luís, che taglia le immagini, quindi possiamo mostrarle a intervalli se vogliamo”.

In Italia, quindi, ci sono ulteriori difficoltà perché il modello non è ancora consolidato, ma poiché gli avversari sono così diversi nelle modalità di gioco, ciò complica ancora di più l’approccio alle partite?

“Ad esempio, le nostre diverse sfumature nella prima fase della costruzione sono cose che i giocatori percepiscono facilmente e non vedono come un grande cambiamento. Qui in Italia, i giocatori sono abituati a lavorare in modo molto tattico con gli allenatori che catturano, nelle varie idee di gioco, quindi imparano facilmente quando farlo in questo modo o in quel modo. Quello che dico è che ci sono cose più dettagliate, nelle varie posizioni sul campo, che richiedono più tempo, perché non abbiamo tempo di lavorare tutti in una volta. Non giochiamo in allenamento e iniziamo a dare feedback su tutto, dobbiamo selezionare le cose. Nella prima fase di costruzione abbiamo diverse forme e già le dominano. Sotto pressione, abbiamo anche diverse forme, a seconda dell’avversario, e anche loro dominano. Ma, nel mezzo di queste due cose, ci sono molte altre cose che sono difficili. Non possiamo addestrare tutto, perché non abbiamo tempo, né possiamo sempre dare feedback su tutto e niente. È il momento che ci fa migliorare i dettagli. Ad esempio, se stiamo costruendo in tre ed essendo sotto pressione, i nostri giocatori devono avvicinarsi, ma devono capire chi deve avvicinarsi e se questo si avvicina, allora dove devono mettersi gli altri catturare lo spazio libero. Questo è qualcosa che richiede tempo, perché prima dobbiamo vedere come ci muoviamo e dove ci posizioniamo come pass line nella prima fase della costruzione, e solo allora possiamo passare all’altra parte. Dobbiamo andare in parti e, nel tempo, i giocatori conosceranno gli spazi liberi e noteranno gli spazi liberi e i modi migliori per muoversi, anche a seconda della palla e dell’avversario, poiché può essere tra le linee, può essere in profondità, dipende dal fatto che il compagno di squadra sia sotto pressione, in caso contrario, dipende da molte cose. Una volta ottenuti tutti questi dettagli, diventano sempre meno pressurizzati”.

Abbiamo già parlato della difficoltà di implementare il modello che desideri nel primo anno, quindi ti chiedo cosa pensi che manchi ancora alla Roma.

“La Roma è un club fantastico. Questo è considerato l’anno zero per tutti, è l’anno in cui abbiamo iniziato a costruire un’idea di gioco, a voler costruire una squadra forte, che richiede tempo e, naturalmente, potremmo aver bisogno di uno o l’altro rinforzo. Penso che abbiamo già gettato le basi per la prossima stagione per essere migliori. L’obiettivo è quello di essere al 4 ° posto. Siamo molto contenti di tutti, infatti, siamo innamorati della città e del club, perché le persone sono state tutte fantastiche, remando nella stessa direzione, cercando di aiutare e abbiamo un ottimo feedback da parte dei giocatori e dello staff, che ti lascia molto motivato a continuare a lavorare. Come ti ho detto, abbiamo avuto molti infortuni, ma era un problema che veniva anche dal passato. In questa stagione abbiamo il 16% di infortuni in meno rispetto alla scorsa stagione a Roma, che rimane ancora strano, perché sono immensi. Ma il primo fattore per gli infortuni è la storia precedente. Ma anche nelle lesioni muscolari, la percentuale è diminuita molto di più, tranne per il fatto che abbiamo avuto lesioni da operazioni, quando incrociate, menisco, mascella, quinto metatarso… Abbiamo anche avuto un problema con i tiri qui e il club ha fatto un grande sforzo e ha cambiato tutti i campi formazione. Penso che tutti abbiano cercato di aiutare nelle aree più svariate e pensiamo anche insieme, non siamo persone che adottano misure isolatamente, perché Paulo è una persona di consenso. Questo ha a che fare anche con il suo team tecnico: Paulo è così aperto alla discussione che mi sento privilegiato a far parte del team tecnico e penso di poter parlare anche per tutti gli altri elementi, perché abbiamo totale apertura per discutere di tutti gli argomenti che vogliamo. Non solo noi, ma anche l’intera struttura del club. Naturalmente, prende la decisione finale, ma il dibattito sulle idee ci consente sempre di aggiungere qualcosa e i dubbi ci fanno pensare. La decisione viene successivamente presa da Paulo, ma ascolta tutti. È un grande piacere e un’enorme felicità per me poter lavorare in questo contesto, con un team tecnico che considero uno dei migliori al mondo, grazie al modo in cui discute e discute di tutto. E Paulo è in gran parte responsabile di ciò che accade. Ma non deve essere facile per lui, parlo da solo, perché sono molto noioso e non è facile sopportarlo, ci vuole pazienza da un santo [ride]. Ma so che riconosce anche che io e gli altri abbiamo un ruolo importante in tutto questo. Questo per dirti che questo è il nostro anno zero e che il tempo ci aiuterà a consolidare ulteriormente le cose. Quando la stagione si è fermata, stavamo di nuovo bene, ma prima abbiamo avuto un periodo meno buono, anche a causa di infortuni ai giocatori chiave e non è facile superare questi momenti. Stavamo crescendo e penso che i giocatori fossero soddisfatti, abbiamo pensato che si sarebbero allenati con piacere e questo è il massimo che puoi desiderare in un gruppo di lavoro”.

Qual è stata la squadra più impegnativa che hanno raccolto in Italia? Forse Atalanta? E fuori dall’Italia?

“Comincio dall’esterno, perché allo Shakhtar, nonostante abbia vinto tutti quei titoli, penso che la nostra visibilità provenga da quell’anno quando abbiamo City e Napoli nel gruppo e abbiamo raggiunto la straordinaria impresa di passare in questo gruppo molto difficile, che aveva ancora il Feyenoord, che all’epoca era il campione olandese”.

Quando siete arrivati a Roma, Totti se n’è andato perché ha detto di non essere stato consultato in merito al vostro ingresso. Avevi paura che le sue parole potessero avere un effetto negativo sui fan?

“Non abbiamo parlato con Totti, ma ovviamente abbiamo tutto il rispetto per Totti. È un dio a Roma e con tutto il merito, perché ha una carriera incredibile. Quando parli di Roma, parli di Totti. Penso che sia naturale che abbia detto che, poiché non ci conosceva da nessuna parte e forse conosceva altri allenatori, penso che sia normale. Quello che penso sia qualcosa che è disponibile solo per le persone fantastiche è il fatto che, in seguito, Totti ha rilasciato interviste dicendo che siamo molto bravi e che possiamo aiutare Roma e anche che abbiamo bisogno di rinforzi. Questo è alla portata di pochi, perché doveva andare contro ciò che aveva detto prima. Totti merita tutto il nostro rispetto ed è un grande piacere sentirlo dalla sua bocca. Siamo innamorati di Roma, onestamente, è un grande piacere essere qui”.

Da quanto tempo sei con Paulo?

“15 anni”.

Non sei stufo di lui, né lo è di te?

“Ehi amico, Paulo è capace di essere stufo di me [ride]. Non sono stufo, perché è molto facile per me lavorare con Paulo. È difficile per lui, perché deve lavorare con me. Ha la pazienza di un santo di ascoltarmi, anche quando ho un’opinione contraria alla sua, mi lascia esprimere. Ma ha tutto per essere arrabbiato con me [ride]. Ma per me è un privilegio lavorare con Paulo e l’intero team tecnico, penso che tutti ci aggiungiamo molto l’un l’altro. Paulo ci pensa molto e ci dà questa libertà che forse non avremmo avuto con nessuno, forse altri allenatori non avrebbero questa pazienza. Ho un gruppo di amici qui e tutti quelli che vengono sono facilmente integrati, come nel caso di Nuno e Luís. Paulo Penso che sappia che siamo quasi la sua famiglia e che possiamo discutere di ciò che vuole all’interno di quattro mura”.