Fonseca, avanti col 4-2-3-1: ecco l’undici anti-Samp

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fonseca non cambia. La sua Roma, alla ripresa del campionato dopo la lunghissima sosta forzata causa Covid, ripartirà dal collaudato 4-2-3-1. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Il tecnico portoghese ha le idee chiare: per adesso nessun stravolgimento tattico e avanti con l’esperienza. La formazione per dieci undicesimi è già pronta, l’unico dubbio riguarda il titolare a destra nel tridente offensivo. In difesa Mancini va verso il recupero, garantendosi un posto accanto a Smalling, mentre Zappacosta è tornato ormai completamente a disposizione di Fonseca e vuole sfruttare questo finale di campionato per convincere il tecnico.

La mediana sarà composta da Diawara e Veretout e il trio dei trequartisti vede Pellegrini (con la Samp ci sarà) al centro e Mkhitaryan (non al meglio) a sinistra con Dzeko centravanti. A destra l’unico ballottaggio, aspettando il rientro di Zaniolo: Carles Perez insidia Cengiz Under.

Fonte: Il Messaggero