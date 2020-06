Il Napoli vince la Coppa Italia, Juventus sconfitta ai calci di rigore (4-2)

ALTRE NOTIZIE – Il Napoli si aggiudica il primo torneo dopo la fine del lockdown per la pandemia da Covid-19, vincendo la Coppa Italia e battendo la Juventus in finale dopo i calci di rigore.

Partita a fasi alterne e giocata a ritmi bassi, con la mancanza della spinta del pubblico che si è fatta sentire, e che alla fine dei 90 minuti regolamentari era ancora bloccata sullo 0-0.

Si è passato quindi direttamente ai calci di rigore, visto che per questa finale non erano previsti i tempi supplementari: decisivi gli errori iniziali di Dybala e Danilo, che hanno permesso il Napoli di vincere per 4 a 2 senza nemmeno arrivare a dover tirare i canonici 5 calci di rigore.

Redazione Giallorossi.net