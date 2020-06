Europa League, Roma-Siviglia il 5 o 6 agosto. Sede ancora da stabilire

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ottavo di finale di Europa League tra Roma e Siviglia, che a causa dell’emergenza Coronavirus è stata trasformata in un match a gara secca, si giocherà o il 5 o il 6 agosto. Lo ha appena reso noto l‘Uefa.

Le partite si giocheranno secondo il canonico orario, ovvero alle 18:55 o alle 21:00. Le squadre avranno la possibilità di registrare tre nuovi giocatori nella loro Lista A, e quindi la Roma potrà inserire sia Zaniolo che Zappacosta, originariamente esclusi per i gravi infortuni al ginocchio capitati a inizio stagione.

Resta però da stabilire dove verrà giocata Roma-Siviglia: se la Final Eight verrà disputata in Germania, la Uefa non ha ancora deciso dove saranno disputati gli ottavi di finale in gara unica. Al momento sono possibili due strade: che il match si giochi in Spagna, e cioè in casa della squadra che avrebbe dovuto giocare tra le proprie mura la gara di ritorno (e quindi il Siviglia), oppure sempre in terra tedesca.

Questo il programma nel dettaglio:

Ottavi di finale: 5-6 agosto (sedi e orari da confermare)

Quarti di finale: 10-11 agosto (Colonia, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen)

Semifinali: 16-17 agosto (sedi da confermare)

Finale: 21 agosto (Colonia)