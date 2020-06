ZANIOLO: “Ancora 2-3 settimane e poi tornerò con la squadra. Vogliamo la Champions”. SPINAZZOLA: “Sono carico, testa alla Samp”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Durante la diretta con Spinazzola, oggi gestore dell’account Instagram della Roma, il calciatore giallorosso Nicolò Zaniolo ha parlato del suo ritorno in gruppo e degli obiettivi di questa seconda parte finale di campionato:

“Mi sento bene, mi sono operato e mi sento meglio. Come sto? Ancora 2-3 settimane e poi tornerò con la squadra. A FIFA sono migliorato tantissimo, saranno 2-3 settimane che non perdo più con nessuno. Se Nainggolan vuole sfidarmi, io ci sono. Qualcuno mi ha detto che lui è scarso a Call of Duty (ride, ndr). Obiettivo? Prima pensiamo alla Sampdoria, poi vogliamo tornare in Champions League”.

Anche Leonardo Spinazzola ha parlato delle ambizioni della Roma: “Sono carico per questo nuovo inizio di campionato, non vediamo l’ora. Sarà sicuramente diverso senza l’apporto del pubblico ma non vediamo l’ora. Allenarsi senza un obiettivo era difficile, adesso sono circa 20 giorni che sappiamo qual è il nostro obiettivo. Sarà bello ma difficile, vedere l’Olimpico vuoto non so come sarà. Obiettivi? Prima pensiamo alla Sampdoria, poi vogliamo tornare in Champions League”.