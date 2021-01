FONSECA: “Bel primo tempo, poi 20 minuti fatali. Se vogliamo giocarcela con le grandi dobbiamo essere sempre aggressivi”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca risponde alle domande dei cronisti al termine dell’attesissimo Roma-Inter. Queste tutte le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore giallorosso ai media sulla gara dell’Olimpico.

PAULO FONSECA A DAZN

Vincere sarebbe stato un tassello in più: si può essere grandi anche recuperando come avete recuperato oggi?

Difficile per me commentare, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dopo abbiamo smesso di essere la stessa squadra. Dopo il secondo gol siamo tornati noi, siamo tornati a giocare vicino all’area dell’Inter. Quei 20 minuti sono stati fatali.

Tante volte è stato complicato spiegare.

Non è un problema fisico, abbiamo chiuso il match come l’abbiamo cominciata.

Ha aiutato il cambio di Cristante?

Bryan è entrato molto bene in partita, è stato decisivo. La verità è che era importante avere Veretout in prima pressione, ma Bryan è entrato in campo molto bene.

Cosa è successo in quei 15 minuti? Avete perso le distanze…

L’Inter ha iniziato il secondo tempo abbassando contemporaneamente Vidal e Brozovic, noi abbiamo perso le distanze in quel momento e la squadra ha perso aggressività abbassandosi. Siamo stati più lontani, è difficile contro una squadra come l’Inter quando non riusciamo a pressare.

Avete ottimi centrocampisti nell’inserimento, forse meno nel fermare il gioco avversario. Sul mercato cercherete un profilo del genere?

No, non è un obiettivo prendere un mediano. Abbiamo Villar, Veretout, Cristante, Diawara e Pellegrini che può giocare lì. Non cerchiamo un mediano.

Comunque un passo avanti, Roma piena di personalità.

Dobbiamo pensare che quello che facciamo in molti momenti della partita possiamo farlo sempre. E contro squadre come l’Inter dobbiamo capire se vogliamo lottare contro squadre di questo livello. Dobbiamo mantenere la nostra aggressività sempre, non si può sbagliare contro squadre di questa qualità.

Il derby?

Sarà difficile come oggi, la Lazio è una grande squadra. Dobbiamo pensare a ciò che dobbiamo migliorare e quello che dobbiamo tenere per fare una grande partita.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Partita molto divertente…

Si è vero abbiamo visto una grande partita tra due grandi squadre che vogliono giocare e fare spettacolo. Per me è stata una sofferenza perché dopo il nostro gol l’Inter ha cambiato ma il finale è stato giusto.

È mancato un pizzico di coraggio in più dopo il vantaggio.

Si abbiamo dominato la partita con la circolazione della palla nel primo tempo. Non possiamo dimenticarci che loro sono una grande squadra e hanno reagito, ma noi siamo stati poco aggressivi nei primi 15 minuti del secondo tempo. Dopo il secondo gol loro siamo tornati la solita bella squadra, è difficile capire perché abbiamo perso aggressività in quei 15 minuti.

Ha avuto paura nel secondo tempo che potesse accadere la stessa cosa successa con l’Atalanta?

Loro hanno abbassato i due mediani e noi abbiamo perso aggressività abbassandoci troppo ma non ho mai pensato potesse succedere come con l’Atalanta.

La Roma non ha mai battuto una big, la preoccupa?

No, l’importante è vincere le partite non importa contro chi. È vero che abbiamo perso contro Napoli e Atalanta, ma oggi abbiamo dimostrato che possiamo lottare con queste grandi squadre.

Dove vorrebbe intervenire sul mercato? Su che ruoli?

Non voglio parlare di mercato adesso, stiamo lavorando tutti insieme per cercare le migliori soluzioni per aiutare la squadra.

Oggi risposte positive anche da chi é entrato.

Si, Bruno Peres e Cristante sono stati importanti. Bryan è stato decisivo per il risultato.