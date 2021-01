SKRINIAR: “Il gol di Mancini? Mi ha colpito con un gomito. Abbiamo sprecato troppo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Milan Skriniar ha parlato a DAZN al termine del match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

Il gol di Mancini?

“Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, peccato che non siamo riusciti a vincere. Mancini mi ha colpito col gomito, ma non possiamo dire niente all’arbitro. Dobbiamo recriminare le occasioni mancate”.

Il gol?

“Il bacio è per la mia bimba e per la mia ragazza, avevo detto che avrei segnato oggi”.

Hai ritrovato fiducia?

“Anche quando non giocavo mi allenavo sempre bene, poi il mister mi ha ridato fiducia e sono felice. Ci sta non giocare bene in un periodo ed è giusto che giochino altri, sono contento che ora il mister mi abbia ridato fiducia e posso ripagarlo con le prestazioni”.