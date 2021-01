CONTE: “Bella partita contro la Roma, una squadra che ha gli stessi nostri obiettivi”

NOTIZIE AS ROMA – Antonio Conte commenta a caldo il risultato finale di Roma-Inter e la prestazione offerta oggi dalle due rivali. Questo il pensiero dell’allenatore nerazzurro sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Una prima fase di studio e un exploit nel secondo tempo che vi ha consentito la rimonta, anche se poi non è riuscita. Cosa manca per fare il passo in più?

Io penso che sia stata una buona partita, giocata bene anche nel primo tempo, contro la Roma che ha gli stessi obiettivi che abbiamo noi e che ha solo 3 punti meno di noi in classifica, è la terza forza del campionato. Venire qui e fare questa partita contro la Roma significa che comunque siamo una squadra che ha una buona organizzazione e fisionomia.

Secondo lei la Roma è riuscita a prendere un po’ più di campo grazie alla sue sostituzioni? Hakimi, Vidal…

Vidal si è infortunato e ha chiesto la sostituzione. Lautaro ha dato tantissimo in quei 75′ minuti, perché gli chiedevo di abbassarsi nella fase di non possesso. Anche Hakimi ha corso tanto e stava perdendo dei colpi e delle palle importanti. Questa è la terza partita in sette giorni, stiamo parlando di giocatori che hanno sempre giocato. Ci stanno le sostituzioni, l’Inter deve avere una rosa importante se vuole ambire a qualcosa di grande, non vedo perché non si possa pescare dalla panchina.

Per 25-30 minuti forse è stata la migliore Inter della stagione, per quello che avete creato e per il gioco espresso. L’ultimo quarto d’ora è merito della Roma o l’Inter doveva gestirla in maniera differente?

Alla fine subentra anche l’ansia del risultato importante, che mentalmente ti porta a dire “mi abbasso”, invece noi dalla panchina continuavamo a dire di stare alti. Abbassarti non penso sia una buona cosa, ma a livello psicologico chi sta perdendo non ha nulla da perdere e si butta in avanti, mentre chi sta vincendo cerca di mantenere il risultato. Dobbiamo sicuramente lavorare su questo aspetto. Penso che la squadra abbia una propria struttura e fisionomia e lo dimostra ogni partita, mi hanno colpito le parole di Fonseca in conferenza, quando ha detto che l’Inter ha una propria fisionomia. Puoi studiare, ma è difficile trovare delle contromosse, se lo dicono anche gli allenatori avversari significa che c’è qualcosa di importante in questa squadra che non sempre gli viene riconosciuto.

Le occasioni vere le ha avute l’Inter, bene l’atteggiamento nella ripresa. Perché non fate di più questa cosa dall’inizio della partita?

Spesso e volentieri andiamo in svantaggio perché andiamo a pressare in avanti e lasci degli spazi in contropiede dove subisci gol. Noi abbiamo subito tanti gol nelle ripartenze. La pressione vogliamo farla alta e l’aspetto positivo è che se recuperi puoi verticalizzare subito per andare a fare gol, però la linea è molto alta e possono anche attaccarti alle spalle e possono andare dritti in porta.

Subito dopo l’1-2 avete iniziato a subire di nuovo…

Bisogna anche avere le forze e le energie, questa è la terza partita in 7 giorni e di base la squadra titolare è sempre stata la stessa. E’ inevitabile che alla fine venga a mancare energia negli ultimi 15 minuti e che questo ti porta ad abbassarti. Vidal e Brozovic hanno avuto questo problema, anche Barella faceva fatica, quando giochi così spesso è inevitabile pagare dazio se giochi sempre a grande intensità.

Che giudizio dai sulla prestazione di Vidal?

Lo avete visto quando si è accasciato dietro la porta, ha chiesto la sostituzione. Ha fatto una buonissima prestazione, è partito un po’ a rilento, poi è salito a livello di prestazione e intensità. Sicuramente una buona prestazione, come quella degli altri.