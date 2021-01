PAU LOPEZ: “C’è rammarico, volevamo vincere. Situazione strana nella ripresa, abbiamo regalato 20 minuti”

AS ROMA NEWS – Pau Lopez parla a DAZN al termine di Roma-Inter. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

C’è anche rammarico per non aver portato a casa la vittoria?

Sì, dopo il primo tempo la situazione è strana. Abbiamo quasi regalato i primi 20 minuti del secondo tempo, loro hanno fatto due gol. Peccato, volevamo vincere e peccato non aver preso i 3 punti.

Questa prestazione concede alla Roma la possibilità di lottare fino in fondo con le grandi del campionato?

Non mi piace parlare di queste cose. Ci concentriamo sulla prossima partita. Alla fine della stagione vediamo dove siamo. Mancano tante partite per poter parlare di questo.

C’è rammarico, delusione?

E’ strano, nello spogliatoio si percepiva che qualcosa non è andato bene, c’era una situazione strana. Volevamo i 3 punti, non siamo riusciti ad ottenerli soprattutto per i 25 minuti che abbiamo quasi buttato all’inizio del secondo tempo.

L’Inter ha segnato su calcio d’angolo e spesso segna su corner. Avevate studiato questa situazione?

Sì, lo facciamo sempre. Anche l’anno scorso avevamo preso un gol simili. Il mister ci aveva detto che l’Inter era forte su calcio piazzato. Non so. Nelle ultime due partite abbiamo preso due gol. Dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare.