Fonseca chiede due rinforzi per gennaio

AS ROMA NEWS – Con gennaio ormai giunto alle porte, sui giornali si parla solo di calciomercato. La Roma ha intenzione di non restare a guardare e punterà a rinforzarsi scegliendo nei ruoli in cui la rosa sembra più debole.

Stando a quanto racconta oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini), Fonseca avrebbe avanzato due richieste alla dirigenza: un terzino e un attaccante esterno da poter alternare a Pedro e Mkhitaryan. Ma quali sono i nomi in ballo? E Friedkin come avrà intenzione di accontentarlo?

L’elenco per il ruolo di terzino destro è molto lungo: si va dal terzino americano Reynolds (la cui trattativa per sembra essersi arenata) al francese Soppy. Il preferito dell’allenatore portoghese, scrive la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) è Frimpong del Celtic, per il quale però chiedono 15 milioni. Troppi.

Resta in corsa anche il giovane Omeragic, difensore croato che era stato accostato alla Roma in estate. E per finire occhio all’usato sicuro Hysaj, che a giugno lascerà il Napoli da svincolato: per la Gazzetta potrebbe essere la sorpresa del prossimo mercato.

Per l’attacco invece l’elenco sembra ridotto all’osso: il favorito, scrivono un po’ tutti i giornali, resta Stephan El Shaarawy. Ma occhio a qualche operazione in prestito che potrebbe essere imbastita fin dal prossimo gennaio: Bernard e Berghuis restano calciatori su cui la Roma ha preso informazioni.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Corriere dello Sport