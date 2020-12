I Friedkin puntano sui giovani. Ma non è escluso che rimandino gli acquisti a giugno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Soppy, Omeragic, Frimpong, Reynolds. Non è un caso che i nomi accostati alla Roma in questo mercato di gennaio siano tutti (o quasi) calciatori under 21. La politica voluta dalla nuova proprietà, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), è ben chiara.

La famiglia Friedkin vuole puntare su giovani che, in caso di necessità o di semplice scelta, potranno un domani fungere da plusvalenze utili a sistemare il bilancio del club. La scelta di Tiago Pinto, un abile talent scout, non è stata fatta a caso.

Ma un avviso ai naviganti del mercato è d’obbligo, scrive oggi il quotidiano sportivo: è possibile anche che la nuova proprietà giallorossa decida di non acquistare nessun calciatore a gennaio, concentrando tutte le energie sul mercato estivo. Una cosa è certa: nella stagione 2021-22 il monte ingaggi calerà drasticamente.

Fonte: Gazzetta dello Sport