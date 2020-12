Roma a caccia di un attaccante: possibile il rientro di Kluivert a gennaio

AS ROMA CALCIOMERCATO – “Ritocchi per la Champions” titola oggi Il Tempo (A. Austini). La Roma, ora sul podio del campionato, non ha intenzione di scenderci e proverà a rinforzare la rosa con pochi e misurati acquisti, che prevedono però prima la cessione di qualche esubero in rosa.

Non è una novità che Fonseca abbia chiesto un attaccante, rintracciato sul mercato già lo scorso settembre: il nome caldo resta quello di Stephan El Shaarawy, rimasto ancora nei radar dei giallorossi. Il Faraone non vuole saperne di tornare in Cina e ha bisogno di giocare per prepararsi agli Europei. L’accordo con lui era già stato trovato a settembre, bisogna riallacciare i contatti con lo Shanghai che chiedeva alla Roma di pagare almeno il prestito.

Ma attenzione alla soluzione, per così dire, interna: stando a quanto racconta oggi Il Tempo, non è da escludere anche il rientro di Justin Kluivert a Trigoria. L’attaccante olandese sta trovando meno spazio del previsto a Lipsia e dentro la Roma si sta ragionando sull’opportunità di farlo rientrare alla base con qualche mese di anticipo.

Fonte: Il Tempo