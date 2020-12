Il nuovo corso dei Friedkin: stop alle commissioni esagerate per l’acquisto dei calciatori

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Dan e Ryan Friedkin vogliono portare una ventata di freschezza nel calcio e andare contro a certe usanze tipiche del mercato moderno. Tra queste c’è quello di spendere cifre importanti per le commissioni agli agenti, scrive oggi Il Tempo (A. Austini).

I Friedkin, come molti neofiti del calcio, sono contrari a dover sborsare cifre esagerate per accontentare i vari procuratori e vorrebbero farne una politica fissa della Roma. Resta però da capire se ci riusciranno.

Emblematica in tal senso la trattativa Reynolds, arenata negli ultimi giorni proprio per via delle commissioni giudicate esagerate da parte del suo entourage. Negli ultimi giorni la Roma sta tornando a informarsi su Brandon Soppy del Rennes, meno costoso dell’americano.

Fonte: Il Tempo