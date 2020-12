E’ Ryan Friedkin a fare il mercato della Roma. E Fonseca gli chiede uno tra Gomez e Gervinho

AS ROMA NOTIZIE – Ma quale Tiago Pinto. E’ Ryan Friedkin ad occuparsi in prima persona del mercato della Roma. Il vicepresidente del club capitolino, rivela l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci), si muove proprio come un ds: studia i giocatori, va a caccia di nuovi talenti in giro per il mondo, e partecipa in prima persona alle trattative.

E non a caso l’allenatore Paulo Fonseca ha pensato bene di indirizzare a lui, e non a Fienga o a Tiago Pinto, la letterina di Natale con la richiesta degli acquisti da inserire in rosa. Anche per questo, forse, quando c’è stato da arricchire i quadri dirigenziali la famiglia Friedkin ha puntato su un dirigente come Pinto, che i direttore sportivi di tutto il mondo non conoscono e che di mercato si è occupato solo a livello strategico, mai entrando nelle trattative.

Il problema è che Freidkin è convinto si possa fare mercato senza pagare intermediazioni, e questo però rischia di complicare i piani invernali della Roma. Fonseca però non vuole fare a meno di un vice Mkhitaryan, uno dei primi ruoli da aggiungere alla rosa: l’allenatore portoghese, scrive La Repibblica, apprezzerebbe El Shaarawy, ma accoglierebbe molto volentieri anche due calciatori esperti come il Papu Gomez e l’ex giallorosso Gervinho. Due piste che al momento però appaiono difficili da concretizzare.

Fonte: La Repubblica