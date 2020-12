Roma, non solo gli esuberi: a gennaio sono in due a rischio cessione

AS ROMA NEWS – Si continua a parlare di calciomercato sulle colonne del portale “Gazzetta.it” (M. Cecchini), stavolta però in casa Roma l’argomento caldo sono le cessioni. Che oltre agli esuberi come Pastore, Fazio e Juan Jesus potrebbero vedere coinvolti anche due calciatori utili alla causa.

Il primo nella lista dei cedibili è il centrocampista Amadou Diawara, che l’anno scorso era riuscito a diventare un punto fermo del centrocampo di Fonseca. Poi però gli infortuni e qualche dichiarazioni di troppo dell’agente del guineano, unito all’esplosione di Villar, hanno portato l’ex Napoli nelle retrovie.

L’altro calciatore che a sorpresa potrebbe lasciare la Roma a gennaio è Carles Perez. Lo spagnolo, scrive il portale della Gazzetta dello Sport, è poco utilizzato da Fonseca: il calciatore è finito più ai margini di quanto si attendesse. L’ex Barcellona potrebbe dunque finire sul mercato, facendo spazio a Stephan El Shaarawy che smania nell’attesa del via libera al suo ritorno a Trigoria.

Fonte: Gazzetta.it