Fonseca chiede Mertens a Petrachi ma servono 20 milioni

LA RICHIESTA DI FONSECA A PETRACHI – Mariano Diaz, Kean, Pinamonti, Petagna: tutti nomi che circolano in questi giorni sui giornali come possibili rinforzi dell’attacco della Roma. Ma nessuno di questi è il giocatore che vorrebbe davvero Fonseca per far fare il salto di qualità al reparto avanzato.

L’unico nome che l’allenatore portoghese ha chiesto al ds Petrachi, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani) è quello di Dries Mertens, 32 anni, eclettico attaccante del Napoli in scadenza di contratto con i partenopei e che sarebbe quindi prendibile con un piccolo sforzo economico.

Quanto? De Laurentiis chiede 10 milioni per lasciarlo partire a gennaio, ma tra stipendio, bonus d’entrata e premio alla firma per il procuratore le casse della Roma sarebbero costrette a spendere circa 20 milioni per l’attaccante belga.

L’investimento quindi è di quelli consistenti, e al momento il budget a disposizione di Petrachi è ridotto all’osso. Fonseca però ha messo in cima alla lista dei desideri il nome di Mertens e chissà che in un modo o nell’altro non venga accontentato tra qui e il prossimo giugno.

Fonte: Il Messaggero