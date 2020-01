“ON AIR!” – AUSTINI: “Friedkin? Ci vado cauto, la realtà resta la stessa di prima”, TORRI: “So che la Roma sta seguendo Vlahovic”, ANGELONI: “Under va recuperato, venderlo ora non ha senso”, TRANI: “Politano? L’Inter te lo darebbe subito”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Le parole di Friedkin non sono dichiarazioni ufficiali, non possono esserle…non dico che chi le ha scritte le abbia inventate, ma non commento perchè per non sono ufficiali. Mi sembra di percepire un cauto ottimismo da parte dei romanisti, almeno sui social. C’è curiosità, ma ovviamente bisogna aspettare. Chi ha a cuore le sorti della Roma si augura che abbia ragione chi dice che il problema è Pallotta, e che ora diventi tutto più facile, che la Roma diventi vincente, che non è vero che contano i fatturati, che non è vero che bisogna rispettare certe regole…. Se devo fare un ragionamento più maturo, io sono molto cauto. Io ritengo positivo questo passaggio di consegne, era il momento di svoltare. Poi però bisogna fare i conti con la realtà, e la realtà è sempre quella di una Roma che non ha la forza economica, perchè conta la forza economica della società e non quella della proprietà, per competere con i club più forti… ”

Piero Torri (Tele Radio Stereo): “La Roma sta seguendo sempre con maggiore attenzione Vlahovic della Fiorentina, il giocatore interessa…Certo che se la viola vendesse sia Chiesa che Vlahovic lì succederebbe la rivoluzione. So per certo che la Roma sta cercando un esterno destro basso…ma allora chi parte? La risposta è quella: Florenzi… Friedkin? Secondo me tra i tifosi c’è più soddisfazione per l’uscita di Pallotta che rende tutto migliore…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “I tifosi dicono “basta che se ne va Pallotta“, ma se viene Ferrero allora mi tengo Pallotta tutta la vita. Di Friedkin non conosciamo nulla, ma sicuramente non è Ferrero e come tutte le novità guadagna consenso ma senza meritarlo… E’ un signore però che ha messo sul piatto una barca di quattrini, per cui è quantomeno interessato… I tifosi ragionano poco…si dice che manca un trofeo, ma quali sarebbero questi mancati trofei? La Roma non era attrezzata per vincere lo scudetto o la Champions. Il trofeo o te lo acchitti lotitianamente con le supercoppe oppure dovevi puntare alla coppa Italia… La Roma con la semifinale di Champions è andata oltre le sue aspettative ma la gente se lo dimentica…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è chi scrive che Friedkin sarà all’Olimpico per Roma-Torino, chi invece per il derby del 26 gennaio…comunque ci siamo…Un giornale scrive che Fonseca è il simbolo della rinascita giallorossa, ma che rinascita c’è stata che non s’è vinto un cavolo? Aspettiamo di vincere e allora parleremo di rinascita…”

Ugo Trani (Rete Sport): “A Fonseca piace Mertens, piace quel tipo di giocatore, ma l’operazione avrebbe dei costi molto elevati… Petagna invece mi sembra più semplice come affare…che poi non sia l’ideale per Fonseca è una cosa che si può obiettare, ma spesso le società fa il mercato sulle occasioni, sugli affari, e coprire una casella al posto di un giocatore che non ha fatto nemmeno un gol. Secondo me è quella l’idea. Politano? Loro cercano di fare una plusvalenza subito con Under e poi si coprono con Politano in prestito, l’Inter te lo darebbe subito…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Vendere Under a 20 milioni e prendere Politano alla stessa cifra non mi sembra una mossa giusta. Se invece lo vendi per poter comprare Smalling allora magari ci si può ragionare. In questo momento non hai bisogno di esterni, secondo me Fonseca può recuperare Under. Il turco è un giocatore che va recuperato, secondo me venderlo ora non ha senso, a meno che non ci sia una società disposta a spendere quanto vale Under in assoluto per quello che ha fatto vedere in passato… Io però proverei a recuperarlo, per me Under è un ottimo giocatore…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io continuo a rimanere molto perplesso per questa specie di scambio, chiamiamolo così, Under-Politano…ma se pensano sia un modo per arrivare a Smalling, avranno le loro ragioni… Politano è un buon giocatore… Petagna? Fonseca ha detto chiaramente che non è ideale per il suo gioco. Capisco che sia meglio di niente, ma spesso è meglio niente…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Con l’uscita di Under, Politano sarebbe un bell’innesto per i giallorossi, sia perché è cresciuto nella Capitale e sia perché arriverebbe con grandi motivazioni. E’ uscito dalle rotazioni di Conte solo per un motivo tattico, con Fonseca potrebbe sfruttare tutto il suo potenziale…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma andando a pareggiare con l’Inter a Milano ha già superato il primo vero scoglio stagionale. Penso che la zona Champions League sia ormai sicura per entrambe le romane. Juventus ed Inter non sono lontane: solo giocando per il massimo obiettivo puoi crescere. Dal derby in poi Fonseca è stato intelligente a capire come fosse il campionato Italiano, sistemando il centrocampo e curando la fase difensiva. Il cambio di proprietà potrebbe essere una spinta in più per i giallorossi. Sul fronte mercato, visto il rendimento di Under, lo scambio con Politano sarebbe ottimo per la Roma. Oltre all’uscita di Juan Jesus, non penso che i giallorossi facciano stravolgimenti…”

