Fonseca chiede rinforzi: El Shaarawy e un terzino destro già a gennaio

AS ROMA CALCIOMERCATO – Fonseca sta facendo ruotare la rosa a disposizione con un turnover decisamente ampio, cercando di non lasciare per strada nessuno e tentando di valorizzare sia i giovani talenti meno utilizzati che gli esuberi rimasti in squadra.

Al tempo stesso però il tecnico portoghese, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), chiede alla società anche due rinforzi per gennaio. Il primo è un terzino destro: è vero, la Roma ha già ben tre calciatori per quel ruolo, anche se Santon sarà out fino a dicembre. Ma né lui, nè Peres e Karsdorp forniscono garanzie.

Ecco perchè Fonseca vorrebbe subito un rinforzo per la fascia destra. Ma non è l’unica richiesta del mister: alla Roma serve anche un attaccante, possibilmente già pronto a inserirsi in squadra. Insomma, chiede El Shaarawy.

Il Faraone continua ad allenarsi a Roma, l’allenatore giallorosso si augura di averlo già nei primi giorni dopo Capodanno, perché il tempo di fare esperimenti è poco. El Shaarawy da parte sua non aspetta altro che un nuovo segnale da Trigoria per tornare a vestire la maglia che continua ad amare.

Fonte: Gazzetta dello Sport