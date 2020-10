Milik incontra De Laurentiis: chiesta la cessione a gennaio, c’è la Roma in pole

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arkadiusz Milik non vuole restare ancora a lungo ai margini del Napoli. Per lui, scrive l’edizione odierna di Tuttosport, è una sofferenza vedere giocare così bene la sua squadra pur restando ai margini, prendendo parte agli allenamenti per poi restare fuori dalla fase tattica.

Ecco perché potrebbe esserci un’accelerata per la sua cessione a gennaio. Ne hanno parlato ieri De Laurentiis, il direttore sportivo del Napoli Giuntoli e il suo agente David Pantak. L’incontro è stato utile per risanare un rapporto ai ferri corti e per aprire alla sua cessione nel più breve tempo possibile.

Oltre all’interessamento di alcuni club di Premier (primo fra tutti il West Ham), ci sono in Italia la Fiorentina e soprattutto la Roma, visto che Mayoral non sta convincendo. A gennaio i discorsi potrebbero davvero riaprirsi.

Fonte: Tuttosport