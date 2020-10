Friedkin pronto alla rivoluzione interna: lascia anche Paul Rogers, in arrivo Lombardo

NOTIZIE AS ROMA – La famiglia Friedkin sta cambiando la Roma, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), pur avendo ereditato una situazione economico-finanziaria pesantissima causa Covid (141 milioni di fatturato, 204 di perdite e 300 di debiti), a cui fare fronte con una ricapitalizzazione da 210 milioni che si chiuderà nel dicembre 2021.

Nel frattempo, si lavora all’Opa obbligatoria, che potrebbe portare alla auspicata uscita di Borsa. I Friedkin hanno versato circa 292 milioni in meno di tre mesi di permanenza. Segno di un impegno che si evidenzia con una rivoluzione interna che prende piede.

A breve, ad esempio, per ragioni personali dovrebbe lasciare anche Paul Rogers, responsabile dell’area digital, mentre potrebbe arrivare Maurizio Lombardo (ex Juve). Inoltre è tuttora in corso il casting per la scelta del prossimo direttore sportivo, che dovrebbe essere annunciato a breve: in corsa Emenalo, Boldt e Campos, ma adesso si affaccia il nome di Josè Boto dello Shakhtar Donetsk.

Fonte: Gazzetta dello Sport