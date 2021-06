Fonseca chiede tre giocatori della Roma al Tottenham. Si apre un nuovo asse di mercato?

AS ROMA NOTIZIE – Paulo Fonseca si appresta a diventare il nuovo allenatore del Tottenham: accordo ormai blindato, con il portoghese che andrà a guadagnare quasi il doppio (4 milioni netti a stagione) di quanto percepiva alla Roma.

Un clamoroso scambio di panchine, con Mourinho che dopo essere stato esonerato dagli Spurs ha detto sì alle avances dei Friedkin. Ma questa inaspettata giravolta sull’asse Roma-Londra avrà delle ripercussioni anche sul mercato, con i due allenatori che segnaleranno i propri pupilli ai rispettivi ds.

In particolare è Fonseca che, riferisce il portale Repubblica.it, ha già tre nomi di calciatori giallorossi da fare a Paratici per la prossima campagna acquisti. Tre giocatori che ha avuto modo di conoscere alla Roma nei suoi due anni da allenatore dei capitolini.

Il primo è il difensore Gianluca Mancini, che ha diversi estimatori in Premier. Il secondo è Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo che Fonseca ha lanciato titolare per la prima parte della stagione al fianco di Veretout, prima che il giovane regista avesse un fisiologico calo fisico.

Infine il portoghese vorrebbe portare con sé al Tottenham Lorenzo Pellegrini, il giocatore che ha promosso capitano dopo la lite con Dzeko. L’azzurro è stato un fedelissimo di Fonseca, e con 30 milioni può liberarsi tramite la clausola rescissoria. Tra obiettivi di mercato non facili da raggiungere.

Nei giorni scorsi però sono stati diversi i calciatori del Tottenham accostati alla Roma, da Lloris passando per Carlos Vinicius (in prestito con diritto di riscatto dal Benfica), fino ad arrivare al più recente Lucas Moura. E chissà che qualche affare non possa concretizzarsi davvero sull’asse Mourinho-Fonseca.