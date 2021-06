Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Tiago Pinto accelera su Kokcu del Feyenoord

AS ROMA CALCIOMERCATO – Dopo l’indiscrezione sul gradimento per il giocatore circolata più di un mese fa, in casa Roma si accende la corsa ad Orkun Kokcu, centrocampista di nazionalità turca in forza al Feyenoord.

Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano britannico “Daily Mail”, il club capitolino avrebbe lavorato a fari spenti sull’operazione portandosi in prima linea fra le pretendenti del calciatore.

La concorrenza, però, rimane alta: il calciatore turco, 20 anni, piace infatti anche ad Arsenal, Lione e Milan.

