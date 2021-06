Calciomercato Roma, il Benfica sfida il Rennes per Nzonzi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ormai da diverse settimane circola l’indiscrezione di un Rennes intenzionato a riscattare Steven Nzonzi dalla Roma. Ora però i francesi devono guardarsi da una concorrente.

Il centrocampista approdato in giallorosso nell’era Monchi, ha trascorso l’ultimo anno e mezzo in prestito al club francese, che starebbe lavorando per acquistarne definitivamente il cartellino.

Il quotidiano portoghese “A Bola” riferisce però di un possibile inserimento del Benfica nello scenario: le Aguias avrebbero individuato proprio in Steven Nzonzi il rinforzo adatto nel caso in cui non dovessero riuscire ad ingaggiare Al Mustrati, mediano del Braga.

Fonte: A Bola