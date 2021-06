TRS: “Mourinho chiama Sergio Ramos: lo Special One sta provando a portarlo alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nome grosso quello che circola sulle frequenze di Tele Radio Stereo questa mattina: stando a quanto riferisce l’emittente radiofonica romana, Josè Mourinho starebbe tentando di convincere Sergio Ramos.

Il tecnico portoghese avrebbe già avuto diversi colloqui con il difensore del Real Madrid in scadenza il prossimo 30 giugno per provare a portarlo con sé in giallorosso.

Non sembra dello stessa opinione il giornalista Alessandro Austini de Il Tempo, che su Twitter ha scritto come le sue fonti gli abbiano smentito questa possibilità.

Sergio Ramos, 35 anni, è uno dei difensori centrali più forti del mondo. Ma vista l’età, il calciatore e il Real hanno deciso di concludere la propria avventura insieme.

Fonte: Tele Radio Stereo