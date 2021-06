Xhaka: “Futuro? Se ne saprà di più dopo l’Europeo”

NOTIZIE AS ROMA – Granit Xhaka, centrocampista svizzero dell’Arsenal nel mirino della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a lematin.ch, parlando anche delle voci che lo stanno accostando con insistenza alla Roma:

“Ci sono sempre voci durante il mercato, è normale. Ma non voglio assolutamente parlare del mio futuro durante questo Europeo. Sono concentrato al 100% sulla nazionale”, le parole dello svizzero.

“Saprete di più quando avremo concluso questo Europeo. Le voci in questo momento non mi distraggono. Sono concentrato e spero che faremo buone prestazioni in questa competizione”.

Fonte: lematin.ch