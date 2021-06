Euro 2021, pareggia la Svizzera di Xhaka: 1-1 col Galles. Ecco come ha giocato il centrocampista nel mirino della Roma

AS ROMA NEWS – Finisce uno a uno l’altro match del girone A, quello dell’Italia, tra Svizzera e Galles. Alla rete di Embolo ha risposto quella di Moore, entrambi a segno nella ripresa.

In campo per tutti i novantacinque minuti di gioco Granit Xhaka, centrocampista elvetico che sembra essere molto vicino al trasferimento alla Roma dietro espressa richiesta di Josè Mourinho. Ma come ha giocato il calciatore nel mirino dei giallorossi all’esordio all’Europeo?

Per il centrocampista, sceso in campo con la maglia numero dieci, una prestazione da sei in pagella. Gara ordinata, ma senza particolari picchi. Xhaka ha dimostrato di essere un equilibratore, il metronomo dei suoi.

Buona proprietà di palleggio, sempre attento al suo posizionamento e a quello dei suoi compagni, particolarmente interessato alla fase difensiva, ha messo in mostra un buon piede mancino. Il dieci svizzero però si è limitato a dare geometrie elementari, senza mai tentare la giocata e con pochi palloni recuperati sulla mediana. Prestazione nel complesso sufficiente.

Giallorossi.net – A. Fiorini