Malore in campo per Eriksen durante Danimarca-Finlandia: massaggio cardiaco in campo, calciatori in lacrime. La Uefa: “Chris stabilizzato, respira da solo”

ALTRE NOTIZIE – Minuti drammatici e sconvolgenti quelli vissuti nel finale di primo tempo di Danimarca-Finlandia. Durante una normale fase di gioco, il centrocampista danese Eriksen ha accusato un malore.

Il giocatore dell’Inter si è accasciato improvvisamente ed è stato immediatamente soccorso dai suoi compagni di squadra, e quindi dallo staff medico della sua nazionale.

Le condizioni di Eriksen sono apparse subito molto serie, tanto che prima gli è stato praticato il massaggio cardiaco, e quindi è stato anche defibrillato. Le operazioni sono andate avanti diversi minuti, con i calciatori della Danimarca a circondarlo per non permettere a familiari e presenti di assistere all’agghiacciante scena.

Il giocatore poi è stato portato fuori dal campo, con i giocatori in lacrime. La partita è stata sospesa, ora c’è grandissima apprensione per conosce le condizioni del giocatore. Non resta che pregare per Eriksen.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Sospiro di sollievo per Eriksen: gli ultimi aggiornamenti parlano di calciatore uscito dal campo cosciente. Ora il giocatore respira autonomamente. Il giocatore, fa sapere la Uefa, è stabilizzato e ora è in ospedale.