Fonseca chiede un terzino a destra: rispunta Faraoni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Con le corsia sinistra praticamente sistemata, dato che Spinazzola e Calafiori offrono garanzie a Fonseca, il tecnico portoghese sembra piuttosto preoccupato per la situazione a destra.

Karsdorp è diretto verso il Genoa, Bruno Peres è fermo ai box per Covid, Santon corteggiato dal Crotone e Florenzi ha salutato per andare al PSG (esordio con sconfitta per lui ieri sera). La Roma rischia di presentarsi a Verona senza un terzino di ruolo.

Ecco perchè tra le priorità sul mercato c’è quella di acquistare un terzino destro capace di contendere il posto da titolare a Bruno Peres, destinato a restare. Il nome che torna in auge, racconta oggi La Repubblica (F. Ferrazza) è quello di Faraoni del Verona. L’esterno, 28 anni, potrebbe essere la soluzione giusta per Fonseca.

Fonte: La Repubblica