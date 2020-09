Smalling, doccia fredda: lo United dice no. La Roma vira su Kumbulla e Izzo

AS ROMA NEWS – Doccia fredda per la Roma. Quasi gelata. Il Manchester United nella giornata di ieri, rivela oggi Il Messaggero (S. Carina) ha dato una risposta all’offerta presentata dai giallorossi per Smalling, rifiutando i 9,5 milioni più 2 di bonus. Gli inglesi non mollano e continuano a chiederne 20.

La trattativa non è saltata, la Roma farà ancora un nuovo tentativo per provare ad accontentare Fonseca che vuole Smalling a tutti i costi, rimodulando l’offerta e aumentando il cash. Ma a questo punto l’esito dell’affare diventa incerto. E a Trigoria si cominciano a valutare profili alternativi.

Secondo Il Messaggero, la Roma è pronta a virare su Kumbulla del Verona, un profilo completamente diverso da quello dell’inglese, dato che ha 20 anni. Può sembrare un’anomalia, vista la richiesta di 25 milioni del club gialloblù (rispetto ai 20 del Manchester per Smalling) ma non lo è. Per tre motivi:

1) Quello per il 20enne albanese sarebbe un investimento oneroso ma sostenibile, potendo ammortizzare il costo nel tempo 2) Con il presidente Setti si potrebbe intavolare un discorso stile Tonali: prestito oneroso e riscatto diluito in più anni 3) A Trigoria hanno inoltre la carta Cetin da giocarsi. Il turco è in prestito in Veneto con riscatto fissato a 7 milioni. Soldi (gli altri arriverebbero dalla cessione di Under) eventualmente da decurtare dalla valutazione di Kumbulla.

Ma c’è anche un altro profilo a cui sta lavorando la Roma, e cioè Armando Izzo. Secondo Leggo (F. Balzani) l’affare è in dirittura d’arrivo per 22 milioni di euro, di diverso avviso invece Il Messaggero, che sostiene come il centrale del Torino potrebbe diventare un obiettivo solo qualora i giallorossi riuscissero a piazzare Fazio e Juan Jesus.

