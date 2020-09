Zaniolo in ansia per l’Europeo: Fink consiglia 9 mesi di stop

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Intervento riuscito a Nicolò Zaniolo, che ora ha superato il periodo di down psicologico, ma che dovrà andare con molta cautela per i tempi di recupero, potenzialmente dei canonici 6 mesi. Anche in funzione dell’Europeo.

Il professor Christian Fink, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), ha consigliato di prendersi più tempo possibile, addirittura fino ai 9 mesi per essere sicuri, vista la recidiva. L’esempio portato dal medico è quello della Nba, in cui i tempi si sono riallungati dopo che ci si è resi conto che molto giocatori sono incappati in delle ricadute importanti.

Fink consiglia una terapia conservativa e 9 mesi di stop, che però vorrebbero dire rientro il 15 giugno. E addio Europeo. Ad oggi Zaniolo ha intenzione di seguire i consigli del professore che lo ha operato, ma con il pensiero fisso di essere convocato da Mancini per Euro 2021.

Fonte: Gazzetta dello Sport