La Roma si rifà il look lì davanti: Mandzukic con Milik se Dzeko va alla Juve

AS ROMA CALCIOMERCATO – L’attacco della Roma potrebbe molto presto rifarsi il look per intero. Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini), le ultime indiscrezioni di mercato rivelano come a Trigoria stiano pensando davvero a Mario Mandzukic per il ruolo di centravanti di scorta.

Non di Dzeko, ma di Arkadiusz Milik, l’erede designato del bosniaco: l’arrivo del croato infatti sarebbe possibile solo se la Roma cedesse il bosniaco e alleggerisse così il suo monte ingaggi. Il nodo principale riguarda infatti lo stipendio di Madzukic: in Qatar guadagnava 6 milioni, per tornare in Italia il giocatore sarebbe disposto a rivedere molto al ribasso le sue richieste.

L’ex attaccante della Juve, nell’ultima stagione all’Al-Duhail, attualmente è svincolato ed è seguito anche dalla Lokomotiv Mosca. Se la cessione di Dzeko alla Juve si sbloccasse, la Roma punterebbe su Milik, con Mandzukic pronto a fargli da spalla.

Fonte: Corriere della Sera