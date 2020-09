Roma, rispunta Al-Baker: “Valutiamo un ingresso nel club, ne stiamo parlando con Friedkin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vi ricordate Fahad Al-Baker? Il misterioso sceicco che sembrava contendere la Roma ai Friedkin è tornato in orbita giallorossa e potrebbe addirittura fare il suo ingresso nel club giallorosso come socio di minoranza di Dan e Ryan.

La notizia che i proprietari della Roma siano alla ricerca di soci sta circolando già da un paio di giorni: si era dapprima parlato di Vitek, ora invece “Il Romanista” tira in ballo proprio Al-Baker, il rappresentante della fantomatica cordata del Kuwait che era uscita allo scoperto prima che Friedkin chiudesse con Pallotta l’acquisto del club.

«E’ vero, il nostro gruppo d’investimento sta parlando con mister Friedkin per valutare l’ingresso nella As Roma», le parole del signor Fahad Al-Baker riportate oggi da “Il Romanista”. E sembra esser stato proprio Baldissoni a mettere in contatto i due imprenditori.

E questa dovrebbe essere l’ultima mossa del dirigente: Baldissoni infatti lascerà la Roma, magari dopo aver raggiunto un accordo economico per la sua buonuscita, avendo il contratto in scadenza nel 2021.

Fonte: Il Romanista