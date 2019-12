Conferenza FONSECA: “Smalling sta bene, potrebbe giocare. Kluivert non è pronto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Roma. Ecco le domande dei giornalisti presenti a Trigoria e le risposte dell’allenatore giallorosso sull’ultimo impegno dell’anno dei suoi ragazzi:

Censi (Roma Radio): “Come sta Smalling? Ci sarà?”

“Sta bene, è un’opzione per la partita di domani”.

Calicchia (Roma TV): “Le difficoltà principali di domani?”

“Firenze è sempre difficile per la Roma. Loro hanno una buona squadra con giocatori molto forti che hanno fatto benissimo contro l’Inter. Sarà una partita molto difficile. Dovremo essere molto concentrati”.

Angelo Mangiante (Sky Sport): “Kluivert manca da un po’. Come sta, è guarito? Spinazzola come sta, la sua condizione è buona? Lui è uno dei tanti Nazionali che lei ha nella rosa e tutti vogliono giocare titolari in vista dell’Europeo. Lei come si pone su questa questione? Se uno le chiede di giocare titolare per non perdere il posto, lei come si pone?”

“Kluivert non è pronto. Penso che è meglio non rischiarlo. Dobbiamo aspettare di più per recuperarlo totalmente. Spinazzola sta bene, è solo una opzione tecnica. Io devo pensare alla Roma. Per me la cosa più importante è la Roma. Capisco questo tipo di problema, ma sono qui come allenatore della Roma e devo pensare alla Roma. Devo dire che capisco la situazione.

Pastore (Il Romanista): “Cambierà il modo di difendere con la possibile assenza di Chiesa?

“No. Non sappiamo se Chiesa gioca o no, ma non cambia nulla”.

Biafora (Il Tempo): “Ha fatto rivedere alla squadra il 7 a 1? C’è voglia di rivincita? Ha parlato di mercato con Petrachi?”

“No, non ne abbiamo parlato. Con Petrachi parlimo tutti i giorni, di mercato e di altro”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Kolarov commette rigore cercando di recuperare la posizione del corpo corretta: E’ qualcosa su cui si può lavorare o un giocatore di esperienza deve saperlo fare?”

“Noi giochiamo molto con i terzini, è la prima cosa della costruzione. Ci lavoriamo molto, perché davanti alla pressione i terzini devono fare il movimento corretto di cambiare la palla. E’ una cosa su cui lavoriamo sempre”.

Celeste (Radio Punto Zero): “Ha mai parlato con Florenzi del fatto che può perdere gli europei? Le piace Hysaj?”

“Non parlo di giocatori di altre squadre. Per quanto riguarda Florenzi, no, abbiamo parlato solo della Roma”.

Giallorossi.net – A. Fiorini