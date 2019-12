ULTIME AS ROMA – Attraverso un post su Twitter, la Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani delle 20:45 contro la Fiorentina. Nell’elenco figura il nome di Smalling, out invece Patrik Kluivert.

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Antonucci.