Fonseca convince Friedkin: la proprietà soddisfatta dei progressi della Roma

AS ROMA NOTIZIE – Sembra sempre meno tesa l’aria all’interno della Roma, almeno quello che si respira dalle pagine dei giornali che, dopo la vittoria di Berna, raccontano di rapporti più sereni tra allenatore e proprietà.

Si sa che le vittorie fanno sempre bene e zittiscono le critiche, e così è stato dopo il 2 a 1 strappato dalla Roma sul campo non facile dello Young Boys. Stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) i Friedkin hanno apprezzato come il tecnico stia cercando di utilizzare, e quindi valorizzare, tutti gli elementi della rosa.

Anche il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) oggi parla di una proprietà moderatamente soddisfatta dei progressi fatti dalla squadra in queste ultime settimane. Insomma, le voci di un Fonseca in bilico sembrano improvvisamente scomparse. Ora l’allenatore sembra essersi conquistato la fiducia della proprietà a suon di risultati.

