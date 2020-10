Pjanic: “Totti è il Re di Roma, ha scritto una storia incredibile. Lui e De Rossi mi hanno aiutato tantissimo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Miralem Pjanic, ex centrocampista di Lione, Roma e Juventus attualmente al Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche del suo del suo rapporto con Francesco Totti e Daniele De Rossi, oltre che del suo periodo in giallorosso. Queste alcune delle sue parole:

“Ho avuto la fortuna di giocare anche con Totti, per me è stato un fratello. Lui e De Rossi mi hanno aiutato tantissimo quando arrivai a Roma. Oggi sono ancora molto legato a Totti, ci sentiamo molto spesso: è stato il Re di Roma, ha scritto una storia incredibile.

Si conoscono le opportunità che aveva di lasciare il club e come lui le abbia sempre rifiutate. Forse non è stato considerato quanto è dovuto perché il suo talento è stato pazzesco. Il calcio mi ha dato l’opportunità di aver conosciuto tutti questi campioni: sono stato fortunato.”

Fonte: Tuttosport